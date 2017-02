Europäische Union Juncker tritt nicht wieder als Kommissionspräsident an

Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, strebt keine zweite Amtszeit an. Das sagte er dem Deutschlandfunk im Interview der Woche, das an diesem Sonntag ausgestrahlt wird. In dem Gespräch äußert Juncker zudem Zweifel, ob es der Europäischen Union gelingen wird, in den Brexit-Verhandlungen die Einigkeit zu wahren.