Expedition ins Graue Kontaktaufnahme mit Wachkoma-Patienten

Was denken, fühlen, erleben Wachkoma-Patienten? In der klinischen Praxis fällt Ärzten eine Antwort oft schwer. In 37 bis 43 Prozent kommt es zu Fehldiagnosen. Das bedeutet: Viel zu oft wird ein minimales Bewusstsein übersehen – mit Folgen für die weitere Behandlung. Nun unternehmen Neurologen einen neuen Versuch, ins Innenleben ihrer Patienten vorzustoßen.

Moderation: Lennart Pyritz