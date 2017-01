Fake News Datenbanktool checkt automatisch die Qualität von Argumenten

Fake-News – das ist das neue Schreckgespenst im Netz. Erst jetzt erkennen viele Leute, dass das Internet eine wunderbar neutrale Plattform ist, mit der jeder transportieren und publizieren kann, was er will - auch wenn es noch so falsch ist.

Iryna Gurevych im Gespräch mit Manfred Kloiber