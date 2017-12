Diese Sendung finden Sie nach Ausstrahlung in unserer Mediathek

1977 gegründet und anfangs noch eine Amateurband, landeten die damals gerade einmal 20-jährigen Anfang der Achtziger einen Welt-Hit: "Es passierte alles so schnell, wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Beim letzten Konzert in Island, bevor "Garden Party" in die Charts kam, spielten wir vor vier Leuten in einer Schule.“ Mittlerweile zählen sie neben den Yellowjackets und Spyro Gyra zu den langlebigsten Formationen im stilistischen Schnittfeld zwischen Jazz und anspruchsvollem Instrumental-Pop. Beim Festivalauftritt in Niendorf geriet die Musik des Quintetts durch vier Blechbläser, die JazzBaltica Horn Section, erfreulicherweise um einige Grade schärfer.

Mezzoforte

Jonas Wall, Saxofon

Eythor Gunnarsson, Keyboard

Fridrik Karlsson, Gitarre

Jóhann Asmundsson, Bass

Gulli Briem, Schlagzeug

JazzBaltica Horn Section

Birgit Kjuus, Trompete

Hildegunn Øiseth, Trompete

Elin Larsson, Saxofon

Karin Hammar, Posaune

Gastsolist: Nils Landgren, Posaune

Aufnahmen vom 23.6.2017 bei JazzBaltica in Niendorf/Ostsee