Doch ist das, was in Bayern schon praktiziert wird, tatsächlich ein Modell für ganz Deutschland? Kritiker dieses Vorhabens fürchten, dass die Zentrierung großer Menschengruppen aus unterschiedlichsten Herkunftskulturen, ohne Beschäftigung und eventuell auch Bleibeperspektive, zu Spannungen führen wird - sowohl innerhalb des Ankerzentrums als auch außerhalb mit den Anwohnern. In Bayern gibt es vergleichbare Zentren bereits in Ingolstadt, Deggendorf und Bamberg. Die Einrichtung in Bamberg, AEO, also: Aufnahme-Einrichtung-Oberfranken genannt, wollen wir uns genauer ansehen und über das Für und Wider diskutieren.

Live aus Bamberg

Gesprächsgäste:

Stephan Krug , Abteilungsleiter für Asylfragen der Regierung von Oberfranken, Bayreuth

, Abteilungsleiter für Asylfragen der Regierung von Oberfranken, Bayreuth Dr. Christian Lange , Bürgermeister der Stadt Bamberg

, Bürgermeister der Stadt Bamberg Dr. Ulrike Tontsch , Initiative Freund statt Fremd, Bamberg

, Initiative Freund statt Fremd, Bamberg Mirjam Elsel , Pfarrerin, Bamberg

, Pfarrerin, Bamberg Alexander Thal, Flüchtlingsrat Nordbayern, Nürnberg

