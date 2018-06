Wenn Künstliche Intelligenz, Big Data-Analysen, die Digitalisierung in Deutschland besprochen werden, dann wird gerne betont, dass Deutschland, dass Europa hier hinterherhinkt. Stephan Detjen war mit Angela Merkel erst vor wenigen Tagen in China, unter anderem im "Chinesischen Silicon Valley".

Und in dieser Woche tagte eine große Runde im Kanzleramt zum Thema Künstliche Intelligenz - mit gleich mehreren Ministern. Und die Digitalfragen sollen auch im Kabinett teilweise gesondert besprochen und vorbereitet werden. Merkel selbst zählt diesen Bereich zu den Kernaufgaben ihrer vierten Kanzlerschaft.

Aber trifft sie damit auf Gegenliebe im Kabinett? Ist das alles schon Strategie - oder doch nur Vorwärtsstolpern? Ein Blick nach Frankreich, auf den entschlossen wirkenden Visionär Emmanuel Macron, ein Vergleich mit der wägenden, manchmal zaghaft wirkenden Bundeskanzlerin, zeigt die Unterschiede.

Auch für Folge 44 des Politikpodcast gilt: Lassen Sie uns wissen, ob und wie es Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können. Sie können uns gerne eine Sprachmemo oder eine E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de schicken oder uns per Twitter ihre Anmerkungen mitteilen.