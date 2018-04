In Paris fand der tschechische Komponist Bohuslav Martinů jene Freiheit, die er in seiner Heimat vergeblich suchte. Zu eng schien ihm die kleine Welt auf dem Dorf und auch die etwas größere als Orchestermitglied in Prag, wobei in seinen späteren Werken der musikalische Bezug zur Volksmusiktradition seiner Heimat immer hörbar blieb. Zu neuen gestalterischen Wegen führten aber erst der Ausbruch nach Paris und die Inspiration durch französische Musiker wie Maurice Ravel. Dessen impressionistische Klangfarben und außergewöhnliche Besetzungen entwickelte Martinů ebenso gerne weiter wie seine harmonischen Experimente. Traditionen miteinander zu verschränken, sie dabei aber nicht zu verwässern, das könnte ein gemeinsames Motto der beiden sein, war der Franzose Ravel doch auch stolz darauf, zu gleichen Teilen Baske und Schweizer zu sein.

Leoš Janáček nutzte hingegen die mährische Volksmusik ebenso bewusst wie konsequent patriotisch in seiner Musik. Es dauerte lange, bis seine eigenwillige und einzigartige Kompositionsweise breite Anerkennung fand.

Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin spielen die ungewöhnlich besetzten Werke von Ravel, Janáček und Martinů im Silent Green Kulturquartier, dem ehemaligen Krematorium Wedding, das in seiner achteckigen Feierhalle erhabene Stimmung mit exzellenter Akustik vereint.

Maurice Ravel

Introduktion und Allegro für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett

Leoš Janáček

"Mládí" – Suite für Bläsersextett

Maurice Ravel

Sonate für Violine und Violoncello

Bohuslav Martinů

Nonett für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass

Markus Schreiter, Flöte

Juan Pechuan Ramirez, Oboe

Florentine Simpfendörfer, Klarinette

Christoph Korn, Bassklarinette

Francisco Esteban, Fagott

Felix Hetzel de Fonseka, Horn

Neela Hetzel de Fonseka, Violine

Rodrigo Bauzá, Violine

Alejandro Regueira Caumel, Bratsche

Andreas Kipp, Violoncello

Georg Boge, Violoncello

Axel Buschmann, Kontrabass

Maud Edenwald, Harfe

Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin

Aufnahme vom 12.04.2018 aus dem Silent Green Kulturquartier