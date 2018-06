In den 1960er Jahren war Fluxus der beste Ausdruck davon: "Fluxus" kommt von Fließen, und tatsächlich zerflossen damals bei dieser Kunst die Grenzen zwischen Bild, Musik und Theater. Gleichzeitig fand ganz Ähnliches auch auf der politischen Bühne statt. Die 68er-Bewegung stellte alles Bestehende radikal in Frage. In Kunst wie in Politik ging es um das Abschütteln veralteter Normen.

Nach wie vor fragen viele Komponistinnen und Komponisten, was ein Konzert eigentlich ist. Bei Elena Mendoza switchen die Instrumentalisten des Ensembles ascolta zwischen Musik- und Theaterspiel hin und her. Hans-Joachim Hespos inszeniert Bühnenrituale wie etwa das Umbauen zwischen zwei Stücken. Lea Letzel kombiniert Klang mit Video und Computerprogrammen und Julia Mihály dekonstruiert politische Texte der 68er-Bewegung und fragt, was diese uns heute noch zu sagen haben.

Elena Mendoza

Fragmentos de teatro imaginario

Lea Letzel

Lines, Construction (UA)

Hans-Georg Hespos

PSI

Ensemble ascolta

Julia Mihály

Grand Hotel Establisment (UA)

Julia Mihály (Komposition, Stimme, Live-Elektronik)

