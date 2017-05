Frankreichs Bauern auf neuen Wegen Weniger Pestizide, gleicher Ertrag

Auf Initiative des französischen Landwirtschaftsministeriums haben 3.000 Bauern in den vergangenen fünf Jahren getestet, inwieweit sich ihre Ernte verringert, wenn sie weiniger Pestizide verwenden. Ihre Erfahrungen haben sie in einer Datenbank festgehalten. Die Ergebnisse zeigen: Es geht auch ohne Glyphosat und Co - allerdings mit Einschränkungen.

Von Suzanne Krause