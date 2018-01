Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vollständig eingestellt. Für weite Teile Deutschlands gelten Unwetterwarnungen. Es wird mit orkanartigen Böen gerechnet.

Die Böen können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes Geschwindikeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreichen. Für weite Teile Deutschlands - ungefähr vom Emsland im Nordwesten bis nach Sachsen - gelten bereits amtliche Unwetterwarnungen.

Außerdem dürfte es Regenschauer und je nach Höhe auch kräftigen Schneefall geben. Vielerorts haben die Windgeschwindigkeiten inzwischen mehr als 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Der Wetterdienst warnt ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln und rät davon ab, sich im Freien aufzuhalten.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich über Twitter über Behinderungen Bahnverkehr auf dem Laufenden zu halten. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurde der Zugverkehr vollständig eingestellt. Betroffen ist auch die Hochgeschwindigkeits-Strecke Köln-Frankfurt. Für andere ICE-Verbindungen, etwa zwischen Wolfsburg und Berlin, wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 Kilometern pro Stunde ausgesprochen. Auch aus Niedersachsen werden Behinderungen gemeldet.

Flüge annulliert

Erste Flüge wurden etwa in Düsseldorf und München bereits annulliert, auch weil der Sturm die Abflugorte wie etwa Amsterdam erreicht hatte. Am dortigen Flughafen Schiphol wurden alle Flüge gestrichen. Auch auf den Straßen sorgte der Sturm für massive Behinderungen. Zwei Brücken über den Rhein wurden nach Lkw-Unfällen gesperrt, ebenso die Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn.

Im Oberharz findet an allen Schulen kein Unterricht statt. Das nordrhein-westfälische Schulministerium teilte mit, dass Eltern bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden dürfen, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Sie müssen dann aber vorher die Schule informieren. Ebenso können Schulleitung und Schulträger jeweils selbst festlegen, ob die Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. In einigen Städten wurden Schüler nach wenigen Stunden nach Hause geschickt. In Oberfranken ordnete die Regierung einen frühzeitigen Schulschluss an.

Wegen eines großflächigen Stromausfalls sind 46.000 Haushalte in den nordrhein-westfälischen Kreisen Wesel und Kleve ohne Strom.

Sturmtief "Friederike" in Nordrhein-Westfalen (dpa-Bildfunk / Arnulf Stoffel)

In den Niederlanden gab der Wetterdienst KNMI Alarmstufe Rot für weite Teile des Landes heraus. Der Verkehr war schon am frühen Morgen stark beeinträchtigt. Mehrere Lastwagen wurden von Windböen umgekippt. Behinderungen und Schäden werden auch aus anderen Ländern Westeuropas gemeldet.

