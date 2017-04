369 Millionen US-Dollar. So hoch liegt der Verlust, den die FIFA im vorigen Jahr eingefahren hat. Die Bilanz, die der Weltfußballverband in Zürich vorgelegte, liefert die Gründe gleich mit: Die Umstellung auf ein neues Buchungssystem und die Altlasten der Skandal-Ära unter Joseph Blatter. Allein die Rechtskosten hätten rund 50 Millionen Dollar betragen. Trotz der großen Verluste, die auch für das laufende Jahr erwartet werden - die neue Führung der FIFA hält die Lage nicht für bedrohlich.

FIFA publishes new annual reports and confirms target result of USD 100 million for cycle: https://t.co/lz6JXdVX54