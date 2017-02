Eine Spielverlegung sei alternativlos, sagte Reinhold Spohn, Spielleiter des Westdeutschen Fußballverbandes zur Absage des Regionalliga-Spiels der zweiten Dortmunder Mannschaft bei Rot-Weiß Oberhausen. Es sei ein gemeinsamer Entschluss der Polizei Oberhausen, der Stadt und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, kurz ZIS, nach Rücksprache mit den beiden Vereinen.

Türkischer Ministerpräsident in Oberhausen

Der Hintergrund ist vielschichtig: Zum einen ist für den kommenden Samstagnachmittag eine Veranstaltung des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in der Oberhausener Arena angesetzt.

Yildirim will da vor erwarteten 10.000 Anhängern für das umstrittene Präsidialsystem in der Türkei werben. In gut einen Monat wird darüber ein Verfassungsreferendum abgehalten. Bei den Sicherheitsbehörden ist zudem bereits eine Gegendemonstration zu der umstrittenen Veranstaltung angekündigt.

Viele Südtribünenbesucher bei der zweiten Mannschaft erwartet

Zum anderen hatte es Gerüchte gegeben, dass einige der gut 25.000 BVB-Anhänger, die normalerweise auf der Südtribüne stehen, die zweite Mannschaft nach Oberhausen begleiten wollten.

Führende Fan-Vertreter widersprachen solchen Vermutungen zwar via Twitter, allerdings sah sich die Polizei aufgrund der Veranstaltungen rund um den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten nicht in der Lage, gegeben falls genügenden Personal für das Spiel abzustellen. Ein neuer Termin für die Regionalliga-Partie steht noch nicht fest.