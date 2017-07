Bei der Kundgebung unter dem Motto "Welcome to Hell" hat es in Hamburg Krawalle gegeben. Die Polizei ging am Abend gegen gewalttätige Demonstranten vor, die vorher Pyrotechnik gezündet und Flaschen geworfen hatten. Inzwischen ist die Kundgebung zwar offiziell beendet - die Ausschreitungen dauern aber an.

Die Auseinandersetzungen begannen, als sich rund 1.000 Vermummte unter die Demonstranten mischten. Das duldete die Polizei nicht und stoppte den Zug zunächst. Die Beamten versuchten dann, den "schwarzen Block" von den friedlichen Demonstranten zu trennen, damit die Kundgebung fortgesetzt werden konnte. Das Trennen gelang aber nicht. Schließlich setzte die Polizei Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Über Twitter teilte sie dazu mit:

Unsere Wasserwerfer mussten eingesetzt werden. Einsatzkräfte melden massiven Bewurf mit Flaschen & Gegenständen.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 6, 2017

Den Tweets zufolge wurde auch der Pressesprecher der Polizei attackiert. Später gab es dann weitere Tweets, die sich auch an die Öffentlichkeit richteten:

Wir bitten Unbeteiligte, sich vom Geschehen zu entfernen, um den Einsatzkräften die Arbeit zu erleichtern.#G20HAM17 https://t.co/LkhHWfGVuS — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 6, 2017

Gegen 20.20 Uhr wurde die Kundgebunge dann laut Polizei offiziell vom Anmelder für beendet erklärt.

Die Kundgebung war von vornherein als riskant eingestuft worden: Die Sicherheitskräfte hatten mit 10.000 Linksautononem gerechnet und ging von bis zu 8.000 gewaltbereiten Demonstranten aus. Der Redakteur des Wiener "Standard", Andreas Proschofsky, twitterte, wie er den Polizeieinsatz erlebte:

Knüppel. Tränengas. Massiver Wasserwerfereinsatz. Die Polizei setzt offenbar voll auf Eskalation. *sigh* #nog20 — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) July 6, 2017

Am Ort ist auch der Berliner Fotograf Björn Kietzmann. Er berichtet, die Demonstranten errichteten nun Barrikaden.

Protestors building barricades in the area around the former #welcomeToHell #nog20 protest — Björn Kietzmann (@bjokie) 6. Juli 2017

Der Beginn der Demonstration fand am Hamburger Fischmarkt statt. Dort gab es zunächst Musik und Redebeiträge. Der eigentliche Zug der Kundgebung sollte dann über die Reeperbahn bis auf 300 Meter an die Messehallen heran führen.

G20-Demo: "Welcome to Hell" – schwarzer Block zieht durch Hamburg https://t.co/YhjxEdTsag pic.twitter.com/yoIseQhofN — Hamburger Abendblatt (@abendblatt) 6. Juli 2017

Auf dem Messegelände findet morgen der G20-Gipfel statt. Keine andere Demonstration darf dem Ort so nahekommen wie gerade diese.

Schwarz gekleidete Demonstranten und Polizisten bei der Kundgebung "Welcome to Hell" in Hamburg. (dpa-Bildfunk / AP / Michael Probst)

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht wies inzwischen mehrere Beschwerden der globalisierungskritischen Organisation Attac zurück. Sie wollte morgen in der Hamburger Innenstadt demonstrieren - was nun vorerst verboten bleibt. Die Antragsteller können aber noch Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen.

(jcs/db)