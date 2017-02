Die Sperrung des Unterrangs der Südtribüne sei eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe gewesen, erläuterte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. "Angesichts der Vorfälle in Mainz und gegen Leipzig hat der Kontrollausschuss den Antrag gestellt, die Bewährung zu widerrufen. Damit wäre die Sperrung des Unterranges in Vollzug zu setzen."

Zudem seien wegen unterschiedlichster Vorfälle vom Sportgericht zusätzliche Sanktionen beantragt worden: 100.000 Euro und die Sperrung des Oberranges, "so dass in der Addition den Antrag lautet, für ein Spiel die gesamte Südtribüne zu sperren", sagte Koch am Rande des Kolloquiums "Korruption im Sport" in Köln. "Tribünenbereiche können kein rechtsfreier Raum sein. Wenn es nicht gelingt, Stadienordnungen in den Tribünenbereichen durchzusetzen, dann bleibt nichts anderes übrig, als eine Tribüne leer zu lassen. Dann gibt es keine Vorfälle.

Keine Sippenhaft

Rainer Koch betonte, dass diese Maßnahme nicht als Sippenhaft oder Kollektivstrafe zu bewerten sei. "Nach dem Spiel gegen RB Leipzig hat jeder gesagt: So kann es nicht gehen. Ich weiß auch, dass viele 1000 Menschen auf der Südtribüne stehen, die mit diesen Vorfällen nichts zu tun haben wollen."

Die friedlichen Fans hätten nun die Aufgabe, den anderen klarzumachen, dass es so nicht weitergehe - auch im Hinblick auf die Erhaltung der Stehplätze in der Bundesliga. "Wir setzen uns gerade dafür ein, dass Fußballspiele weiterhin mit großen Stehplatztribünen sein können, mit all diesem Erlebnischarakter, den auch unsere Ultra-Bewegung mit schafft, die tolle Stimmung, die tolle Atmosphäre, die unsere Spiele unterscheiden von anderen Ländern."

