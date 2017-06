Dieses Konzert können Sie nach Ausstrahlung 30 Tage nachhören.

Eigentlich war Gregg Allman nach seiner Lebertransplantation fast wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke als Sänger, Organist und Gitarrist. Nachdem er zuletzt 1991 in Deutschland live zu hören war trat er 2011 in Bonn auf. Doch kurz nach dem Konzert musste er im Sauerstoffzelt zurück in die USA geflogen werden, sämtliche anderen Termine wurden abgesagt. 2015 war er noch mal für zwei Shows zurück in Europa, nicht aber hierzulande. Und so bleibt der Bonner Auftritt 2011 sein letzter auf deutschem Boden.

Aufnahme vom 10.7.11 auf dem Museumsplatz, Bonn