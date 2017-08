Ohne ihn wäre das Doppelkreuz wohl von den Tastaturen verschwunden: Heute vor zehn Jahren wurde mit #barcamp der erste Hashtag über Twitter abgesetzt - und damit kam auch das Raute-Symbol zu neuen Ehren. Heute werden allein bei Twitter täglich rund 125 Millionen Hastags veröffentlicht.

Am 23. August 2007 hatte der US-Amerikaner Chris Messina die Idee, mit dem Doppelkreuz den noch jungen Kurznachrichtendienst Twitter besser zu sortieren. In einem Tweet schlug der Anwalt aus San Francisco vor, bestimmte Begriffe mit einer Raute zu markieren und so Gruppen und Diskussionen zu bilden. #barcamp lautete das erste Hashtag, mit dem Messina eine Internet-Revolution auslöste.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — ⌗ChrisMessina (@chrismessina) 23. August 2007

Seitdem hat das kleine # die Kommunikation im Internet grundlegend verändert. Heute, zehn Jahre später, ist das Hashtag aus der sprachlichen Kommunikation - vor allem online - nicht mehr wegzudenken. Es kennzeichnet Gruppen, Themen und Stimmungen, weltbewegende Ereignisse sind inzwischen fest mit Hashtags verbunden.

Von #JeSuisCharlie bis #FreeDeniz

#JeSuisCharlie etwa, eingeführt nach dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion des Satire-Magazin "Charlie Hebdo" am 7. Januar 2015, war und ist ein Inbegriff der weltweiten Trauer. Mit dem Hashtag #RefugeesWelcome begrüßte Deutschland im Spätsommer 2015 die vielen Flüchtlinge, das Hashtag wurde in den vergangenen zwei Jahren nach Angaben der Social-Media-Analysten von "Talkwalker" mehr als 500.000 Mal bei Twitter genutzt. Und Freiheit für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel fordern nach wie vor viele unter #FreeDeniz. Nahezu alles, was auf der Welt passiert, bekommt heutzutage ein Hashtag, neben politischen und kulturellen Ereignissen auch Debatten und Sportevents.

Anfängliche Skepsis

Twitter sträubte sich anfangs allerdings, den Hashtag auch offiziell einzuführen, sagte Erfinder Messina heute rückblickend. Dort habe man vor zehn Jahren gedacht, das Hashtag sei "nerdy" und könnte den durchschnittlichen Nutzer verwirren. Es dauerte noch fast zwei Jahre, bis Twitter sämtliche Hashtags verlinkte und Messinas Erfindung damit auf eine neue Stufe hob.

