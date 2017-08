Und wie könnte sie aussehen, die ideale Stadt, in der Menschen gerne leben? Was sagen die Bürger – wie wollen sie in den nächsten Jahren leben und ihre Stadt mitgestalten? Und was zeichnet überhaupt eine nachhaltige und zukunftsfähige Kommune aus? Müssen Stadtverwaltungen und Baubehörden umdenken?

Die ideale Stadt von morgen, unser Thema heute in der Länderzeit. Und auch ihre Visionen sind gefragt. Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de

Als Gäste eingeladen sind:

Prof. Dr. Elisabeth Merk, Stadtbaurätin der Stadt München

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund

Dr. Bettina Reimann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik (difu)