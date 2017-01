Stephanie Winter ist gelernte Bankkauffrau und Betriebswirtin.

"Ah da ist er schon, wird mir auch angeboten als Vorschlag. Return. Liest Laut: 'Schritt für Schritt zum Ziel, der Weiterbildungsguide zeigt, welche Fragen sie sich vor der Entscheidung beruflicher Weiterbildung stellen sollten.'"

Sie hat schon verschiedene Weiterbildungen gemacht, vor allem zu Software-Anwendungen wie Excel und Access. Die Angebote hatte sie sich selbst über das Internet gesucht.

Jetzt testet sie erstmals den neuen Weiterbildungsguide der Stiftung Warentest.

"Ich würde gerne ein bisschen Spanisch lernen. Weil man ist ja doch oft im Urlaub, in spanisch-sprechenden Ländern und ich spreche leider kein Wort Spanisch."

Checkliste für Kursangebote

Sie sucht also nach einem Anfängerkurs. Auf der Startseite stehen aber zunächst sechs grundsätzliche Fragen auf dem Programm etwa nach ihrem Ziel und ihrem Bedarf. Relativ bald landet sie bei einer Checkliste, worauf sie bei Kursangeboten achten sollte.



"Ich hätte jetzt echt erwartet, dass ich da irgendwie nach verschiedenen Kursen suchen kann. Also das brauche ich eigentlich nicht. Sorry, bin ich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Wenn ich so rangehe: ich weiß ja schon, was ich will. Wenn ich weiß, dass ich eine Weiterbildung brauche, habe ich auch gewisse Vorstellungen und diese ganzen Fragen habe ich mir ja schon beantwortet."

Sie geht zurück zur Startseite und surft nun zur Rubrik Weiterbildungsdatenbanken. Sie wählt Berlin als Bundesland, und sortiert nach Qualitätsurteilen. Und staunt:

"Ach jetzt werde ich auf externe Weiterbildungsdatenbanken geleitet und verlasse quasi das Portal der Stiftung Warentest."

Sie landet auf der Startseite der "Weiterbildungsdatenbank Berlin", wo sie Spanischkurs ins Suchfenster schreibt. Obwohl sie als Ort Berlin eingibt, werden ihr Kurse in Brandenburg angeboten.

"Also ich würde jetzt echt eigentlich genervt aufgeben."

Ziel: allgemeine Orientierung

Der neue Weiterbildungsguide soll vor allem allgemeine Orientierung bieten, mit Informationen für alle an Weiterbildung Interessierten. Alrun Jappe von der Stiftung Warentest.

"Unser Slogan lautet ja 'Die passende Weiterbildung – wir zeigen den Weg' , das heißt, vom ersten Schritt sich darüber klar werden, so eine Art Standortbestimmung, wo stehe ich, was brauche ich eigentlich, wo will ich hin, bis hin zu der Entscheidung für ein konkretes Angebot versuchen wir ihn über sechs Schritte zu begleiten und ihm zu zeigen, welche Fragen er sich stellen sollte auf diesem Weg."

Ideen- und Geldgeber für diese Internetseite ist das Bundesbildungsministerium. Wieviel Geld dafür geflossen ist, kann Alrun Jappe nicht sagen. Ohnehin werde die Seite fortlaufend erweitert. Direkt zu Angeboten lotsen wolle man aber auch in Zukunft nicht.

"Weil es eben jährlich ungefähr 600.000 Weiterbildungsangebote gibt, wir haben ja viele Jahre uns immer einzelne Angebote rausgepickt und die auch getestet, aber der Markt ist eben so groß und so vielfältig, das ist wie die Stecknadel im Heuhaufen, man schafft das nicht, deshalb ist es für uns die richtige Schlussfolgerung gewesen, zu sagen: wir geben dem Verbraucher eine Art Checkliste an die Hand, nach der er selber entscheiden kann."

Tatsächlich erklären die Seiten des Guides sehr viel rund ums Thema Weiterbildung, etwa auch welche Fördermittel es gibt, welche Lernformen, wo man professionelle Berater findet. Für Stephanie Winter mit ihrer Suche nach einem Spanisch-Kurs für Anfänger ist das meiste davon nicht relevant. Nach über einer halben Stunde gutwilligen Stöberns auf der Seite fällt ihr Urteil über den Weiterbildungsguide negativ aus.

Portal erfordert viel Zeit und Hartnäckigkeit

"Mein Fazit ist leider: enttäuschend. Wenn ich Weiterbildungsguide höre ist meine erste Erwartung 'Ich werde konkret zu einem bestimmten Angebot geleitet'. Und das ist leider hier nicht der Fall, da es einfach nur eine Zusammenstellung von verschiedenen Informationen ist."

Positiv ist dagegen: Das Internet-Angebot kostet nichts und es versammelt viele nützliche Informationen. Aber: Es erfordert Zeit und Hartnäckigkeit, sie zwischen Banalitäten und individuell Unnützem zu entdecken. Auf die Schnelle ein gutes Seminar mit Qualitätsgarantie durch die Stiftung Warentest finden: Das geht hier nicht.