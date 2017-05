Cherchez la femme! Der Sieger braucht nur die richtige Frau. Wie der Donald. Der hatte mit Hillary genau die richtige Frau, die er von den Russen abschießen lassen konnte. Und nun bedankt er sich, wenn auch etwas spät, bei der Hillary – indem er den FBI-Boss abschießt, der letztes Jahr mitgeholfen hatte, dass sich die Hillary selber abschießt. Wer das alles jetzt nicht versteht: Einfach mal Entenhausen lesen. Donald und Daisy Duck. Und Gustav Gans, der Mann mit den Kontakten zu den Geheimdiensten. Mehr darf ich hier nicht sagen.

Die Brühe des Torsten Albig

Der friesische Looser Torsten vom letzten Wahl-Sonntag hat es offenbar mehr mit Asterix und dem Zaubertrank von Miraculix. Mit dem macht er gerne Heilfasten: "Nur Brühe, verdünnte Säfte und Tee". Das hat er der Bunten erzählt. Das ist die Illustrierte, die gerne hilft, wenn sozialdemokratische Spitzenpolitiker sich selber abschießen wollen. Verteidigungsminister Rudolf Scharping ließ sich von der Bunten einst im Swimmingpool mit seiner Frau abblitzen – gerade dann, als seine Soldaten auf dem Balkan in die Mazedonien-Schlacht ziehen sollten. Und zack: war der Rudolf weg. Der Albig Torsten hat der Bunten mitten im friesischen Wahlkampf erzählt, dass er sich von seiner ersten Frau scheiden lassen musste, weil er sich mit der nur noch selten "auf Augenhöhe" austauschen konnte. Was ist in seiner Brühe nur drin?

Überläuferin Hannelore

Und was passiert am Sonntag mit der Frau in Düsseldorf? Ich sehe kräftig schwarz für die Hannelore. Die ist doch von der katholischen zur evangelischen Kirche übergetreten. Und jetzt am Samstag, einen Tag vor der Wahl der Westfalen und der Rheinländer, ist es genau hundert Jahre her, dass die Heilige Jungfrau Maria in Fatima erschienen ist. Der Maria passt das gar nicht, dass die Hannelore zu den Lutherischen übergelaufen ist. Das hat mir die Maria heute Morgen beim Rasieren erzählt. Cherchez Marie!