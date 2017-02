Kammermusikfest "Spannungen" in Heimbach 2016 Im Spannungsfeld der Lebensalter

Werke ohne Opuszahl sind meistens solche, die zu Lebzeiten eines Komponisten ungedruckt oder auf andere Weise unberücksichtigt geblieben sind. Es können Jugend- oder Alterswerke sein, manchmal sind es auch nur Fragmente, die in einer Schublade verschwanden. Was sonst im Schatten steht, wieder ins Rampenlicht zu rücken, war das Ziel eines Abends beim Kammermusikfest "Spannungen" in Heimbach.

Am Mikrofon: Johannes Jansen