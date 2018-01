Koalitionsverhandlungen in Berlin Was noch nicht wegsondiert wurde

Bei den Koalitionsgesprächen in Berlin kommt ab heute auf den Tisch, was bisher zwischen Union und SPD noch nicht wegsondiert wurde. Am Wochenende tagen die ersten Arbeitsgruppen - eine wird sich nur darum kümmern, wie eine mögliche Große Koalition künftig besser zusammenarbeiten kann.

Von Nadine Lindner