Eine 180-Grad-Wende hat Anohni - vormals Antony Hegarty - in ihrer künstlerischen Laufbahn vollzogen. Bekannt geworden in den Nuller-Jahren, ist die transsexuelle Sängerin und Songschreiberin als Teil von "Antony and the Johnsons". Im vergangenen Jahr erst erschien ihr Debütalbum als Anohni. Darauf war nicht wie bisher brüchig-melancholischer Kammer-Pop mit Texten über innere Gefühlswelten zu hören, stattdessen Bombast-Pop und elektronische Beats gepaart mit unverhohlener Kritik an der amerikanischen und an der Weltpolitik.

Am 02. April 2017 trat die 45-jährige Wahl-New-Yorkerin für ein exklusives Konzert in Deutschland auf, in der Hamburger Elbphilharmonie. Juliane Reil war beim Konzert dabei und ist im Kollegengespräch mit Marietta Schwarz zu Gast.

