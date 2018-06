Allein in Deutschland wirft jeder Einwohner durchschnittlich mehr als 80 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr weg. Bei einer vierköpfigen Familie entspricht das immerhin einem Wert von 940 Euro. "Aus dem Müll in den Topf" oder "Restlos genießen".

Eine Reihe von Initiativen zeigt jedoch, dass die meisten weggeworfenen Lebensmittel keineswegs verdorben sind. Wie lassen sich Einkäufe bewusst planen? Wo werden empfindliche Lebensmittel zu Hause am besten aufbewahrt? Was steckt hinter dem Mindesthaltbarkeitsdatum? Und was tun Agrarproduzenten, Lebensmittelhersteller und Händler, um die Verluste zu reduzieren?

Das und mehr diskutiert Susanne Kuhlmann mit ihren Gästen und ihren Fragen.

Gäste im Funkhaus Köln:

Elke Wieczorek, Präsidentin DHB-Netzwerk Haushalt, Berufsverband der Haushaltführenden

Frank Bowinkelmann, Erster Vorsitzender foodsharing e.V.

Bernd Stumm, Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure

