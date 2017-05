Zwischen Glücksmomenten und Spaß am Beruf sind die jungen Lehrer vor allem immer wieder mit Stress, Überforderung und dem viel zitierten Praxisschock konfrontiert. Sicherlich drei spezielle Schicksale, die sich so aber auch an anderen Orten der Bundesrepublik wiederfinden lassen. Gleichzeitig erleben viele junge Lehrer ihr Referendariat deutlich positiver, da sich Anspruch und Wirklichkeit von Schule zu Schule und Bundesland zu Bundesland sehr unterscheiden.

Campus & Karriere nimmt den Film zum Anlass nachzufragen: Was erleben Referendare während ihrer Ausbildung? Wie werden sie auf die Schulrealität vorbereitet? Wie stark fällt anschließend der Praxisschock aus? Wie steht es um den Umgang mit Schülern und Kollegium? Und welche Verbesserungen sind aus ihrer Sicht dringend notwendig?

Jakob Schmidt, Regisseur von "Zwischen den Stühlen"

Börries Greifeld, Lehrer in Bonn

Barbara Neumann, Lehrerin im Raum Leipzig

Philipp Fidler, Lehrer in Köln

Von Philip Banse - Dokumentierte Lehrerwelt

Einblick in den Film "Zwischen den Stühlen" und das Leben seiner Protagonisten, den Schulalltag dreier Referendare.

Hörerfragen sind wie immer willkommen. Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse: campus@deutschlandfunk.de