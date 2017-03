Leipziger Buchmesse Religionstrends auf dem Buchmarkt

Bei der Buchmesse in Leipzig stellt er selbst das Gastland Litauen in den Schatten: Martin Luther. In 114 Veranstaltungen geht es um den Reformator, Litauen kommt nur auf knapp 90. Und auch andere Religionen erhalten bei der Buchmesse kaum Aufmerksamkeit. Der 500. Jahrestag der Reformation dominiert die Büchertische und Diskussionen.

Christian Röther im Gespräch mit Andreas Main