Während die Politprofis an diesem Tag in die bierluftgeschwängerten Festzelte der Provinz enteilen, füllen scharfe Zungen das politische Vakuum in der Hauptstadt wortgewandt aus, und sie versammeln sich zu einer Koalition der Satire.

In diesem Jahr dabei sind Nessi Tausendschön, Urban Priol, Wilfried Schmickler, Florian Schroeder und Nico Semsrott.

Hören Sie in den "Querköpfen" eine Aufzeichnung vom 1.3.17 aus dem Tempodrom in Berlin.