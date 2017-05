Emmanuel Macron hat die Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich klar gegen Marine Le Pen gewonnen, die Chefin des Front National. Die Prognose des französischen Fernsehens deutet auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit hin.

+++ 20:17 Uhr +++

Falls Sie Steffen Seibert auf Französisch lesen wollen.

Félicitations, @EmmanuelMacron. Votre victoire est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. Mai 2017

+++ 20:17 Uhr +++

Steffen Seibert gratuliert dem künftigen Staatschef Frankreichs.

Herzlichen Glückwunsch, @EmmanuelMacron. Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa + für die deutsch-französische Freundschaft. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7. Mai 2017

+++ 20:14 Uhr +++

Marine Le Pen gesteht die Wahlniederlage ein.





Emmanuel Macron wird neuer französischer Präsident. Der parteiunabhängige Kandidat holte in der Stichwahl mindestens 65 Prozent der Stimmen. Die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, kam auf höchstens 35 Prozent. Das sagen mehrere Meinungsforschungsinstitute auf Basis erster Auszählungsergebnisse voraus.

+++ 19:45 Uhr +++

"Es war ein brutaler Wahlkampf zwischen erstem und zweitem Durchgang, der auf den letzten Metern in gegenseitigen Vorwürfen der Wahlkampfteams gipfelte. Das Internet diente einmal mehr als Propagandamaschine." So die Einschätzung unserer Kollegin Ursula Welter.



+++ 19:15 Uhr +++

Für Medien in Belgien steht der Sieger schon fest: Emmanuel Macron könne mit mehr als 60 Prozent rechnen, schreibt etwa "Le Soir" und beruft sich auf Umfragen am Wahltag. Die sind in Frankreich verboten, aber das muss die Belgier nicht kümmern.

+++ 19:10 Uhr +++

Mit Europafahnen und französischer Trikolore haben einige tausend Menschen am Tag der französischen Präsidentschaftswahl in Deutschland für Europa demonstriert. Zu den Kundgebungen in über 100 Städten hatte die pro-europäische Bewegung "Pulse of Europe" aufgerufen. Allein in Frankfurt am Main versammelten sich rund 2.500 Demonstranten.

+++ 19:05 Uhr +++

Herzlich Willkommen zum DLF24-Liveblog zur französischen Präsidentschaftswahl. An dieser Stelle halten wir sie über die Entwicklungen aus Paris auf dem Laufenden. Erste Hochrechnungen soll es kurz nach Schließung der letzen Stimmlokale gegen 20 Uhr geben. In der Stichwahl stehen sich der parteilose frühere Wirtschaftsminister Macron und die Vorsitzende des Front National, Le Pen, gegenüber. Macron steht an der Spitze der Bewegung "En Marche!", die sich als pro-europäisch definiert. Le Pen hat im Wahlkampf für ein Referendum über einen Austritt aus der EU geworben. In der ersten Wahlrunde erhielt Macron 23,86 Prozent der Stimmen, Le Pen 21,43. Die Wahlbeteiligung lag vor zwei Wochen bei 78 Prozent.