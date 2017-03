Bei dem Anschlag am Parlament in London sind vier Menschen getötet und 20 verletzt worden. Nach Polizeiangaben sind unter den Toten ein Polizist sowie der mutmaßliche Täter. Die Ermittler gehen derzeit von einem Terroranschlag aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus. Der Mann hatte einen Polizisten vor dem Parlament mit einem Messer attackiert. Er soll versucht haben, in das Gebäude einzudringen. Polizisten schossen denn Mann daraufhin nieder. Karte zum mutmaßlichen Terroranschlag vor dem Parlament in London. (picture-alliance/ dpa-infografik)

Zum Zeitpunkt des Angriffs waren nach Angaben der Polizei hunderte Menschen im Parlamentsgebäude. Die Parlamentarier, Beschäftigte und Journalisten durften es aus Sicherheitsgründen stundenlang nicht verlassen.

Vor der Messerattacke und seinem Versuch, bewaffnet in das Gebäude einzudringen, soll der Angreifer mit einem Auto auf der nahe gelegenen Westminster Bridge in eine Menschengruppe gefahren sein.

Mindestens 20 Menschen wurden dabei verletzt, viele von ihnen haben schwere oder lebensgefährliche Verletzungen. Unter den Verletzten sind auch drei französische Schüler, gab Frankreichs Premierminister Bernard Cazeneuve bekannt. Eine Frau wurde von Helfern aus der Themse gerettet.

Rettungskräfte und Polizisten kümmern sich um eine verletzte Person. (dpa/PA Wire/Stefan Rousseau)

Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte bestürzt auf die Nachricht des Anschlags in London. Sie drückte Großbritannien ihre Anteilnahme aus und versicherte ihre Solidarität. Im Kampf gegen jede Form von Terrorismus stehe Deutschland fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens, teilte Merkel mit.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte, es gebe Anzeichen dafür, dass der Anschlag einen terroristischen Hintergrund haben könne. Die deutschen Sicherheitsbehörden stünden in engem Kontakt mit ihren britischen Kollegen. Auf dem Hauptgebäude von Scotland Yard wehen die Flaggen auf Halbmast. Terrorabwehrchef Mark Rowley fasste am Abend noch einmal den bisherigen Ermittlungsstand zusammen.

Statement from Mark Rowley, the national lead for Counter Terrorism Policing and the Acting Deputy Commissioner: https://t.co/oDw43zAfcM