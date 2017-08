Kritiker bemängeln, es sei ein billiges, aber riskantes Bauverfahren angewendet worden; und die Bahn habe nicht dafür gesorgt, dass Ausweichstrecken zur Verfügung stehen.

Was ist dran an diesen Vorwürfen? Und wer ist dafür verantwortlich, dass der Zustand von Schienen und Straßen hierzulande so schlecht ist? Denn die vielen Baustellen sorgen regelmäßig auch auf den Autobahnen für den Kollaps.

Gesprächsgäste:

Oliver Wittke , CDU, Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, ehem. Minister für Bauen und Verkehr in NRW

, CDU, Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, ehem. Minister für Bauen und Verkehr in NRW Matthias Gastel , Bündnis90/Die Grünen, Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, bahnpolitischer Sprecher

, Bündnis90/Die Grünen, Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, bahnpolitischer Sprecher Wasilis von Rauch, Bundesvorsitzender Verkehrsclub Deutschland VCD

