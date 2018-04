Das Internet ist nach wie vor ein weitgehend rechtsfreier Raum, was den Jugendschutz angeht. Über unterschiedliche Apps und Messenger-Dienste sind Kinder und Jugendliche nicht nur bestens vernetzt. Besonders junge Mädchen experimentieren auch teilweise sehr freizügig vor der Kamera. So können sich Erwachsene leicht das Vertrauen der Jugendlichen erschleichen und sie dann sexuell ausnutzen. Eltern sind zwar verpflichtet, regelmäßig mit ihren Kindern über die Verwendung ihres Smartphones zu sprechen. In der Praxis wissen die meisten aber viel zu wenig über die Parallelwelten ihrer Kinder und ahnen oft gar nicht, in welche Gefahrenzonen sich ihr Nachwuchs bringt.

Ist eine Altersbegrenzung für Messenger-Dienste eine Lösung? Wie unterstützen Sie Ihre Kinder und behalten Sie deren Smartphones immer im Blick? Brauchen wir mehr Jugendschutzauflagen in den Messenger-Diensten?

Unser Diskussionsthema am Freitag, 27.04. in @mediasres im Dialog.