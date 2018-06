@mediasres im Dialog Staatliche Finanzspritze für lokale Medien?

In Schweden will die Regierung künftig lokale journalistische Angebote stärker fördern, weil in vielen Regionen kommunale Informationen fehlen. In Deutschland mangelt es oft an Vielfalt bei den Medien in der Region. Meinen Sie, dass die Regierung zusätzliche Presse-Angebote unterstützen sollte? Rufen Sie an unter 0221-345 3451 oder schreiben Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.

Moderation: Andreas Stopp