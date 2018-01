Mit Bologna wurde 1999 das Hochschulsystem komplett umgekrempelt, die Studienabschlüsse internationalisiert, auf Bachelor und Master umgestellt.

Mit PISA kam 2001 der Schock, deutsche Schüler schnitten im internationalen Leistungsvergleich viel schlechter ab als man sich das vorstellen konnte und erstmals wurde deutlich, dass es mehr Bildungsbenachteiligte gab als in anderen Ländern.

Doch seit 1998 gab es natürlich auch viele weitere Entwicklungen, die das deutsche Bildungssystem geformt haben und noch heute nachwirken. Es studieren so viele junge Leute wie nie zuvor, das duale Ausbildungssystem kämpft um Attraktivität und der Arbeitsmarkt um Fachkräfte. Schulen warten auf mehr Lehrkräfte, Gebäudesanierungen sowie eine digitale Anbindung. Doch die größten Baustellen in Schulen und Hochschulen sind in den letzten Jahren auffällig konstant geblieben. Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit bleiben weiter von der sozialen Herkunft abhängig, im Umgang mit Heterogenität und beim Thema Inklusion tut sich Deutschland schwer.

Campus & Karriere beleuchtete in der Sendung maßgebliche Entwicklungen, die seit 1998 in den Bereichen Schule, Hochschule und Ausbildung stattgefunden haben und fragte nach den Handlungsfeldern der Zukunft.

