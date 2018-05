Mo Salah Ägypten feiert den Star der Champions League

Er ist der Star des ägyptischen Fußballs – Mohammed Salah, gerufen Mo Salah vom FC Liverpool. In Kairo ist er überall: auf T-Shirts und Unterhosen, auf zahlreichen Werbetafeln am Straßenrand und im Stau auf Stoßstangen und Sonnenblenden. Mo Salah überstrahlt in Ägypten einfach alles.

Von Anna Osius