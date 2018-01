Aus Betten werden Regale, die Küche wandert ins Wohnzimmer. Auf der Möbelmesse Köln schauen wir uns diese Möglichkeiten an und testen Gestaltungmöglichkeiten für kleine Wohnungen. Wie lassen sich die eigenen vier Wände platzsparend und möglichst preiswert einrichten?

Was kann ich als Wohnungsinhaber selbst machen, was muss ich kaufen? Und kann man auf 7,2 Quadratmetern tatsächlich leben, wie es in Frankfurt mit dem Projekt Cubity versucht wird?

Darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten und Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, live auf der Möbelmesse Köln.