Das letzte große Werk des einflussreichen italienischen Barockkomponisten Alessandro Scarlatti war eine Serenata, eine Kurzoper für eine Fürstenhochzeit in Neapel. Bei der Aufführung im Juni 1723 im Palazzo Stigliano wurde die Rolle der Erminia vom jungen Kastraten Farinello verkörpert. Nur der erste der beiden Teile des Werkes - er basiert auf einem Ausschnitt aus Torquato Tassos Epos "Das befreite Jerusalem" - ist überliefert. Im Rahmen des letztjährigen Musikfestes Bremen stellte das Concerto de‘ Cavalieri die Serenata erstmals in Deutschland vor. Zwei Tage danach konnte man in Bremen mit dem Ensemble MusicAeterna in die Musik des französischen Barock eintauchen. Der eigenwillig-charismatische Dirigent Teodor Currentzis hat eine mitreißende Abfolge von Tanzsätzen, instrumentalen Genrestücken und Arien aus den Opern des großen Jean-Philippe Rameau zusammengestellt. Mit seinem Orchester und der amerikanischen Sopranistin Robin Johannsen stellte er sie beim Musikfest vor.

Neapolitanische Festmusik

Werke von

Arcangelo Corelli und

Alessandro Scarlatti

Concerto de‘ Cavalieri und Solisten

Leitung: Marcello di Lisa

Aufnahme vom 6. September 2016 in der St. Laurentiuskirche, Langförden

The Sound of Light

Ausschnitte aus Suiten und Opern von Jean-Philippe Rameau Robin Johanssen

Music Aeterna

Leitung: Teodor Currentzis

Aufnahme vom 8. September 2016 aus der Bremer Glocke