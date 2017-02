Ganz so abgeräumt wie erwartet hat das Filmmusical La La land bei den Oscars dann doch nicht, mit sechs von 14 Trophäen. Und ganz so politisch wie erwartet war die Veranstaltung in der Nacht auch nicht, obwohl Moderator Jimmy Kimmel keine Gelegenheit ausließ, gegen den US-Präsidenten zu wettern.

Ein Präsident, der an die Kunst und an die Wissenschaft glaubt, sei sehr selten, sagte er bei der Begrüßung der Präsidentin der Academy of Arts and Sciences. Und er bat auch um einen unverdienten Applaus für Meryl Streep, die Donald Trump ja kürzlich als überbewertete Schauspielerin bezeichnet hatte. Die Schauspieler hielten sich eher zurück mit Statements, beispielsweise Justin Timberlake.

