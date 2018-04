Neues Buch über Stellenwert der Musik "Ganz wichtiger sozialer Klebstoff"

In unserer Gesellschaft nehme die Musik einen immer größeren Stellenwert ein, sagte der Neurowissenschaftler Eckart Altenmüller im Dlf. Warum das so ist, beschreibt er in seinem neuen Buch "Vom Neandertal in die Philharmonie – Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann".

Eckart Altenmüller im Gespräch mit Christoph Vratz

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek