Ein Autofahrer ist in New York in eine Menschenmenge am Times Square gefahren. Ein Mensch wurde getötet, mindestens 19 weitere verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen, nach ersten Erkenntnissen hatte der Vorfall keinen terroristischen Hintergrund.

Die New Yorker Feuerwehr verbreitete den Tod eines Menschen und die Verletzungen der 19 anderen bei Twitter. Über die Schwere ihrer Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Die Polizei sperrte das Gebiet ab.

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) 18. Mai 2017

Alkohol als mögliche Ursache

Der Mann, der das Auto gelenkt hatte, wurde festgenommen. Er war nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP unter Bezugnahme auf Polizeikreise in der Mittagszeit in falscher Richtung durch die Straße am stets gut besuchten Times Square in Midtown gefahren, bevor er von der Fahrbahn abkam.

AP zufolge werde getestet, ob der Mann Alkohol im Blut habe. Er fiel den Angaben zufolge schon früher wegen Alkohol am Steuer auf. Die Polizei vermutet, dass hinter dem Zwischenfall kein terroristischer Hintergrund steckt. US-Präsident Donald Trump wurde dennoch über den Zwischenfall informiert.

Fernsehbilder zeigten, wie Menschen auf Tragen weggebracht wurden. Das Auto kam an einem Laternenpfahl und Stahlbarrieren mit zwei Reifen in der Luft an der Kreuzung 45. Straße/Broadway zum Stehen. Die Barrieren sind aufgestellt worden, damit Wagen nicht auf den Gehweg gelangen können.