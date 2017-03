Matthias "C" Zeh und Rainer Schacht heißen die beiden und das, was sie zu Gehör bringen, das lässt sich am besten unter dem Begriff Zwei-Mann-Song-Comedy zusammenfassen.

Mit ihren Songs wie besagtem "Nussschüsselblues", "Tofuwurst", "Gänseblümchen" oder "Kriech nicht da rein" touren sie quer durch Deutschland und besingen den Wahnsinn des Alltags. Die beiden Künstler sind dabei so gut, dass sie den diesjährigen Deutschen Kleinkunstpreis in der Rubrik Chanson/Lied/Musik erhalten.

"Die feisten" gibt es seit 2014. Sie sind aus dem bekannten Trio "Ganz Schön Feist" hervorgegangen, das mehr als 20 Jahre mit großem Erfolg auf deutschen Bühnen zu sehen und zu hören war.

