Zwei Drittel der Menschen würden gern Fahrrad fahren, aber in Großstädten wie Berlin oder Köln fahren nur rund 15 % mit dem Rad. Das liegt auch daran, weil es nicht genügend Fahrradwege gibt. Viele Städte haben Probleme damit fahrradfreundlicher zu werden, das Problem ist aber oft, dass ihnen der Platz fehlt, um neben Straßen für Autos, Busspuren, Straßenbahnnetz und Fußwegen noch Fahrradwege zu bauen.

Wir sprechen in Episode Nummer 6 deshalb über die Infrastrukturprobleme in Städten und diskutieren über Lösungswege.

Auch Radfahrer brauchen Platz (dpa picture alliance / Jörg Carstensen)

Wir fragen: Warum gibt es so viele Straßen für Autos und so wenig Platz für Radwege? Was muss passieren, damit mehr Leute mit dem Rad fahren? Warum wäre das wünschenswert? Was sind die Probleme bei der Umgestaltung von Städten? Und natürlich stellen wir auch die große Frage: Wie schafft man die Verkehrswende? Gibt es da Vorbilder im Ausland?

Mit dabei:

Ralph Herbertz – Verkehrsclub Deutschland

Thorsten Koska - Projektleiter Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal Institut

Katharina Peetz - Journalistin

Wie kann Köln fahrradfreundlicher werden.

Eine Multimedia-Reportage von Katharina Peetz.