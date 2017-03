Es ist das erste Mal in der 40-jährigen Geschichte des Cape Town Cycle Race, dass das Rennen abgesagt worden ist. Die ersten Gruppen sind heute am frühen Morgen noch auf die Strecke geschickt worden. Aber schon kurz nach dem Start war klar, dass der Wind zu extrem ist. Viele Teilnehmer sind buchstäblich von ihren Rädern geweht worden. Andere hatten selbst Schwierigkeiten, ihre Räder nach Hause zu schieben, ohne umgeweht zu werden.

If you're angry at the organisers for cancelling the @CTCycleTour, here a bit of perspective... pic.twitter.com/BM0k4jv3zU