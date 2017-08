These 40: "Wahre Reue sucht und liebt die Strafen; der Reichtum der Ablässe aber befreit von ihnen und führt dazu, die Strafen – zumindest bei Gelegenheit – zu hassen."

Borwin Bandelow, Psychologe: "Ich bin Professor Borwin Bandelow und bin stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen. Luther meint damit, dass jemand, der eine Missetat begangen hat, dafür eine Strafe bekommen muss – in Form von, sagen wir mal, einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe. Wenn jemand aber durch Kaufen eines Ablasses um die Strafe herumgekommen ist, dann heißt es ja, dass er den Sinn dieser Strafe gar nicht einsieht und dann auch weiterhin Missetaten begeht. Der Zweck der Übung ist damit nicht erfüllt."

Bildergalerie These 40

Carola Roloff, buddhistische Nonne: "Mein Name ist Carola Roloff und ich bin leitende Wissenschaftlerin im Bereich Buddhismus in der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg. Ablassbriefe bewirken das Gegenteil von dem, worum es geht. Aufrichtige Reue und Reinigung des Geistes sollten ja eigentlich – aus buddhistischer Sicht zumindest – im Mittelpunkt stehen. Und ich denke, dass es hier eben in eine ähnliche Richtung gehen sollte."

Heike Sieberns, Evangelische Jugend: "Ich bin Heike Sieberns, 25 Jahre alt und bin seit Jahren engagiert in der Evangelischen Jugend. 'Wahre Reue sucht und liebt die Strafen.' So würde ich das ja mal nicht sagen. Ich würde sagen, dass wahre Reue sich der Konsequenzen bewusst ist, die bestimmte Sachen nach sich ziehen. Diese Konsequenzen können sich dann wie eine Strafe anfühlen. Wenn ich entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fahre, muss ich damit rechnen, dass ich ein Strafgeld zahlen muss, wenn ich angehalten werde. Wenn ich eine Freundin belüge, muss ich mir bewusst sein, dass sie, wenn sie doch davon erfährt, enttäuscht von mir ist, weil ich eben nicht ehrlich zu ihr war. Aber das ist nun mal die Konsequenz."