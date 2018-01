Perspektivwechsel am Mikrofon anlässlich des 20. Sendungsjubiläums von "Campus & Karriere": Mindestens einmal im Monat schlüpfen Experten aus verschiedenen Bereichen der Bildungs- und Arbeitswelt in die Rolle des Moderators.

"Mehr Geld und attraktivere Karrierewege für die jungen Leute", fordert der Jura-Professor und Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Bernhard Kempen, als Gastmoderator der Sendung zum Auftakt der Reihe.

Gesprächsgäste sind:

, Juniorprofessorin für digitale Medien im öffentlichen Sektor an der Uni Bremen und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Juniorprofessoren Jule Specht, Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Uni Berlin und Sprecherin der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Studium an einer Universität, die wächst und wächst

Stimmungsbild vom Campus der Goethe-Uni in Frankfurt am Main

Gedanken junger Akademiker und Studierender zu einer wissenschaftlichen Laufbahn