Doch das Rudolstadt-Festival sucht nicht nur globale Breite, sondern beleuchtet auch regionale Tiefe mit seinem alljährlichen Schwerpunktprogramm. Diesmal liegt der Fokus auf Schottland. Der Folkmusiker Steve Byrne, der sich dem schottischen Musikerbe verschrieben hat, öffnet eine Schatzkiste: einmaliges Archivmaterial mit Aufzeichnungen von Liedern und Melodien, Geschichten und Gedichten aus dem 20. Jahrhundert.

Der schottischen Musiktradition verpflichtet: Steve Byrne (agency)

Kist o´Riches heißt sein Dokumentationsprojekt, das er beim Rudolstadt-Festival gemeinsam mit einer 13köpfigen Gruppe in ein Konzert überführt.

Neben den Auftritten von Solokünstlern und Musikformationen jeglicher Größe, neben Straßenmusik, Workshops und Tanz werden jedes Jahr in Rudolstadt die Weltmusikpreise RUTH vergeben. Der Förderpreis2017 geht an Banda Internationale und der Hauptpreis an einen Paradiesvogel mit bayrischem Idiom.

Ausgezeichnet mit dem Weltmusikpreis Ruth 2017: Georg Ringsgwandl (Christian Kaufmann)

Georg Ringsgwandl wird geehrt, weil er seine Heimat künstlerisch ganz und gar erfasse und die Absurditäten in der bayrischen Provinz wie andernorts mit schwarzhumoriger Feder in angriffslustige Songs packe.

Bei den Lied- und Folkgeschichten vom Rudolstadt-Festival schalten wir live in verschiedene Konzerte und haben Gäste eingeladen.