Sachsen-Anhalt in den Medien Gute Nachrichten aus Köthen

In die überregionalen Medien schafft es Sachsen-Anhalt meist nur mit Negativschlagzeilen – auch weil nur wenige Korrespondenten im Land leben. Doch die Lebenswirklichkeit in Köthen oder Zeitz lässt sich aus Redaktionsbüros in Hamburg, Köln oder München kaum beurteilen.

Von Christoph Richter

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek