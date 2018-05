1982 wurde er zum ersten Mal vergeben, danach 15 Jahre ausschließlich in Salzburg verliehen, dann ging er auf Reisen und landet nun 2018 erstmals in Halle an der Saale: der Salzburger Stier.

Die Verleihung des Salzburger Stiers besteht immer aus zwei Abenden, dem Eröffnungsabend und dem Preisträgerabend. Den Eröffnungsabend bestreitet in diesem Jahr Simone Solga, die selbst 2014 mit dem Salzburger Stier geehrt wurde. Die aus Leipzig stammende Kabarettistin präsentiert ihr aktuelles Programm "Das gibt Ärger".

Moderiert wurde der Abend von dem erfolgreichen Kabarettisten und Stier-Preisträger des Jahres 2007, Matthias Tretter.

Der Moderator des Abends, Kabarettist Mathias Tretter (Joachim Blobel)

An diesem Abend noch im Publikum, am nächsten selbst auf der Bühne: Lisa Oberzaucher, Helmut Jungwirth und weitere Mitglieder von Sience Busters (Joachim Blobel)

2014 selbst mit einem Stier geehrt: Simone Solga (Joachim Blobel)

Die Kabarettistin präsentiert Auszüge Ihres aktuellen Programms "Das gibt Ärger" (Joachim Blobel)

Das Publikum im Steintorvarieté scheint sich gut zu amüsieren (Joachim Blobel)