Was wird in diesem Jahr auf die Menschen in den Bundesländern zukommen, was ist das zentrale Thema in den Ländern, was sind die Herausforderungen und wo wird vielleicht auch gefeiert? In unserer DLF-Magazin-Serie zum Jahresbeginn blicken unsere Landeskorrespondenten auf das Jahr 2018.

Brandenburg

Vanja Budde (Deutschlandradio / Bettina Straub)"Ist da jemand? In Brandenburg muss die SPD den Kontakt zur Bevölkerung wiederherstellen. Den hat sie verloren. Seit der Wende stellen die Sozialdemokraten den Regierungschef. Eine schlagkräftige Opposition? Fehlanzeige. Sehr viele Menschen fühlen sich mittlerweile im Stich gelassen von "denen in Potsdam". Haben das Gefühl, dass ihr Landesvater keine Ahnung hat von ihren Sorgen und Nöten. Jeder Fünfte wählt die AfD. Für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke wird's also darum gehen, den Menschen in der Mark mehr zuzuhören. Auch und vor allem denjenigen in den sterbenden Dörfern am Rande des Landes, in der Prignitz, in der Uckermark und in der Lausitz."

Hessen

Ludger Fittkau (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )"In Hessen gibt's in diesem Jahr Landtagswahlen. Der genaue Termin steht noch nicht fest, sicher ist: Es wird Herbst. Schwarze und Grüne haben ja in der bisherigen Regierung ziemlich perfekt harmoniert – da gab’s kaum Misstöne. Und das war für viele überraschend und ist auch dumm für SPD und Linkspartei in Hessen, die spekulieren nämlich schon lange auf Rot-Rot-Grün. Wenn nach der Wahl allerdings Schwarz-Grün in Wiesbaden wieder möglich wäre, dann wird wohl eher nichts aus R2G. Jetzt im Januar kommt die erste umfassende Meinungsumfrage. Dann sind wir vielleicht alle ein bisschen schlauer."

Rheinland-Pfalz

Anke Petermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )"In Rheinland-Pfalz konkurrieren 2018 posthum zwei Männer um Aufmerksamkeit, die beide 200. Geburtstag haben: der Trierer Karl Marx, einer der Urväter des Kommunismus', und der Westerwälder Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Mitbegründer des Genossenschaftswesens. Große Events zum Raiffeisen-Jahr? Fehlanzeige. Karl Marx dagegen wird in Trier groß gefeiert: Sonderausstellung in zwei Museen, neue Dauerausstellung im sanierten Geburtshaus. Marx also vorn im Publicity-Wettbewerb? Nicht eindeutig. 22 Millionen deutsche Genossenschafter beweisen, dass Raiffeisens Ideen alltagstauglich sind."

Sachsen

Bastian Brandau (Deutschlandradio / Bettina Straub)"In Sachsen sind die Augen auf den neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU gerichtet: Wird er es schaffen, den eklatanten Lehrermangel zu beseitigen? Und wie geht er gegen die gesellschaftliche Spaltung im Land vor? Ein Signal, wie mit Rechten Straftätern umzugehen ist, könnte das Urteil gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen der "Gruppe Freital liefern. Das soll in den ersten Monaten fallen."

Schleswig-Holstein

Johannes Kulms (Deutschlandradio / Bettina Straub)"2018 steht in Schleswig-Holstein das große Gedenkjahr zum Kieler Matrosenaufstand vor 100 Jahren an. Ob sich das auch auf die politische Stimmung in der Jamaika-Koalition niederschlägt, ist zwar noch nicht ausgemacht. Doch die See wird rauer: Mit Wolfgang Kubicki ist einer der Kapitäne von Bord gegangen. Auch Robert Habeck zieht es nach Berlin. 2018 dürfte Jamaika weiter ringen um Geldtöpfe, Verkehrsprojekte und die Neuausrichtung der für Schleswig-Holstein so wichtigen Windenergienutzung. Im Mai stehen Kommunalwahlen an. Ob die zuletzt im Norden so arg gebeutelte SPD dabei wieder etwas Land gewinnen kann? Man wird sehen."

Bayern

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )"Der Freistaat Bayern wird 100 Jahre alt und mehr als die Hälfte der Zeit regiert ihn die CSU. Im Herbst 2018 könnte sich das ändern: Die Bayern wählen einen neuen Landtag, Seehofer tritt ab, wird Söder Ministerpräsident? Oder gibt's gar eine Ministerpräsidentin Kohnen oder Schulze? Der Freistaat hat ein spannendes Jahr vor sich."

Mecklenburg-Vorpommern

Silke Hasselmann"Im bekanntlich naturreichen, aber industriearmen Mecklenburg kommt es bei einigen geplanten Großprojekten zum Schwur - zwischen Umweltschützern, Investoren und den Genehmigungsbehörden. Die MV-Werften in Wismar zum Beispiel wollen die weltgrößten Kreuzfahrtschiffe herstellen und brauchen dafür eine tiefere Hafenzufahrt brauchen. Der Ausbau der bislang nur zweispurigen B 96 von Berlin nach Rügen ist, umstritten ebenso wie die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, die bei Greifswald anlanden soll."

Niedersachsen

Dietrich Mohaupt (Deutschlandradio / Bettina Straub)"Eigentlich sollten wir Niedersachsen ja in ein paar Tagen wählen – müssen wir aber nicht, wir haben ja schon im Oktober gewählt. Und zwar … genau, eine GroKo! Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob das im vor uns liegenden Jahr auch wirklich funktioniert – schließlich waren SPD und CDU hier jahrzehntelang nicht gerade beste Kumpels."

Baden-Württemberg

Uschi Götz (Deutschlandradio / Bettina Straub)"Seit ein paar Wochen ist bekannt: Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird mit rund 7, 6 Milliarden Euro gut eine Milliarde teurer als geplant und geht erst später in Betrieb. Land und Stadt Stuttgart wollen sich nicht an den Mehrkosten beteiligen, die Bahn wiederum entlässt die Projektpartner nicht aus einer möglichen Pflicht. Die Frage, wer die Mehrkosten des Bahnprojekts mitträgt, dieser Streit wird uns 2018 nicht nur im Land beschäftigten."

Nordrhein-Westfalen

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)"In Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr Schluss. Endgültig Schluss. Ausstieg aus dem Bergbau, Ausstieg aus der Kohle, Ausstieg aus einem großen, Jahrhunderte alten Kapitel deutscher Industriegeschichte: Tief im Westen, wo die Sonne verstaubte, hieß es zu Zeiten des Deutschen Wirtschaftswunders. Im nächsten Winter werden die Kumpel in NRW zum letzten Mal unter Tage fahren, in die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop, am nordwestlichen Rand des Ruhrgebietes. 2018 ist deshalb ein Jahr der Abschiedsfeiern. Auch eine große Ruhrgebietskonferenz soll es geben. So wie schon vor 30 Jahren. Das Ziel: Eine Region neu definieren."

