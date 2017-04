Servus-TV-Gründer sorgt mit neuer Medienplattform für Furore Dietrich Mateschitz will Gegenöffentlichkeit in Österreich

Die Medienszene ist beunruhigt: Red-Bull- und Servus-TV-Gründer Dietrich Mateschitz will eine "Investigativplattform" gründen. Der Name: "Quo Vadis Veritas" - "Wohin gehst Du Wahrheit". Aber welcher Wahrheit will der Red-Bull-Millionär zum Durchbruch verhelfen? Medienexperten fürchten, dass Matschitz seine eigene Gegenöffentlichkeit in Österreich herstellen will.