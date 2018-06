Zwei Züge rasen scheinbar unaufhaltsam aufeinander zu - so oder ähnlich beschrieben Kommentatoren landauf, landab in den vergangenen Tagen die Situation zwischen Merkel und Seehofer. Dann in zwei Pressekonferenzen - der Showdown.

Doch kein Crash - gleich einem Film-Freeze scheint das Bild mit in der Bewegung angehalten. Kaum Annäherung in der Sache, lässt der Innenminister der Kanzlerin noch gnädig Zeit bis zum EU-Gipfel. Wo sie das Unmögliche möglich machen soll - endlich eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik auf den Weg zu bringen.

Was aber wenn die Lösung den Bayern nicht passt? Dann wird der Film wohl an derselben Stelle weiterlaufen und die beiden Züge mit CDU und CSU-Vorsitzenden an Bord höchstwahrscheinlich kollidieren und entgleisen.

Gäste: