Smart Home Vernetztes Traumhaus oder gefährlicher Albtraum?

Per Smartphone von unterwegs die Heizung zu Hause hochdrehen oder mal eben die Blumen per App gießen?! Alles kein Problem im intelligenten, vernetzten Haus. Auch das klassische Babyphone hat dort ausgedient: Per drahtloser Baby-Webcam wird das Kinderzimmer jetzt auch aus größerer Entfernung videoüberwacht.

Am Mikrofon: Stefan Römermann